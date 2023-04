Valaki ötmilliárdot fizetett azért, hogy ezt a rendszámtáblát tehesse az autójára

Egy rendszámtábla 15 millió dollárért, átszámítva körülbelül ötmilliárd forintért kelt el egy dubaji jótékonysági árverésen, ami a szervezők szerint világrekordot jelent – számolt be a CNN.

The world’s most expensive license plate just sold at auction in Dubai for $15 million. It just says “P7”

Hong Kong is another hotspot for expensive vanity plates. Its most expensive were:

– R ($3.2 million)

– W ($3.3 million) pic.twitter.com/YpCA452zcU

— Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) April 12, 2023