Molotov-koktélokat dobáltak a rendbontók Athénban nagyszombaton

Húsvéti istentisztelettel és ételszenteléssel ünnepeltek az ortodox keresztények világszerte. Ukrajnában a háború árnyékában is őrzik a hagyományokat, Moszkvában pedig Kirill orosz pátriárka tartott éjszakai liturgiát, amelyen Vlagyimir Putyin államfő is részt vett. Görögországban viszont zavargásokba torkollott az ünneplés: rendbontók Molotov-koktélokat és petárdákat dobáltak szombat este – számolt be az M1 Híradó.

Pászkákat készít egy asszony az ukrajnai Harkivban. A frissen sült kovásztalan kenyeret, a sonkát és a tojást pedig díszes kendővel letakart kosárban a húsvéti megszentelésre vitte, ami ma is része az ünnepi a hagyományoknak. A szentelt ételt fogyasztják az ünnepi asztalnál, belőle kínálják a locsolókat és a vendégeket is. A háború miatt azonban immár második éve a régi szokások is elmaradnak. Az ortodox hívők a békéért imádkoztak a nagyszombati istentiszteleten. „Azt kívánom, hogy legyen vége a háborúnak, ne haljanak meg emberek, és a szlávok béküljenek ki egymással, mert mi testvéri nemzet vagyunk” – mondta egy helybéli asszony. Kapcsolódó tartalom A pápa kéthetes húsvéti tűzszünet kihirdetését javasolta Kéthetes tűzszünetet kihirdetését javasolta Ferenc pápa az ukrajnai háborúban szemben álló felek között. A hagyomány szerint az ukránok húsvét táján felkeresik szeretteik sírját is, a temetőt azonban biztonsági okok miatt ezúttal bezárták, a sírkertben ugyanis fel nem robbant lőszerek lehetnek. Oroszországban is megemlékeztek a feltámadásról. Kirill pátriárka a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban tartotta a húsvéti liturgiáját. A szertatás helyi idő szerint szombat éjjel fél tizenkettőkor kezdődött és vasárnap hajnalig tartott. Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vett a húsvéti istentiszteleten. Nem szólalt fel, de együtt imádkozott a több ezernyi hívővel. Kirill pártiárka az istentisztelet előtt az állami televízióban sugárzott videoüzenetében imára szólította fel az ortodox keresztényeket. „Imáinkkal, tetteinkkel mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a konfliktus minél hamarabb megszűnjön, és a béke, a közös jó élet, és testvéri kapcsolatok újra szorosan egyesítsék népeinket, akik egykor az egységes Oroszország nemzetét alkották” – fogalmazott az orosz pártiárka. Kirill pátriárka szombaton körbejárta Moszkva templomait, húsvéti ételeket és festett tojásokat szentelt, amelyek az új élet születését szimbolizálják. Az ortodox húsvét egyik csúcspontja a szent tűz meggyújtása Jeruzsálemben. Az izraeli hatóságok a fokozott biztonságra hivatkozva idén korlátozták a résztvevők számát. Így a tavalyi tízezer helyett mindössze 1800 embert engedtek be Szent Sír-templomba, ahol a hívők gyertyáról gyertyára adták át egymásnak a szent tüzet, ami az ortodox hit szerint arra emlékeztet, hogy Jézus ma is az emberek között van. Kapcsolódó tartalom Az ünnep időzítése körül indult társadalmi vita közepette ünneplik a román ortodoxok a húsvétot Romániában a többségben lévő ortodox hívők és a görögkatolikusok vasárnap ünneplik Jézus feltámadását. A lángot Betlehembe vitték tovább. Hatalmas tömeg gyűlt össze a Születés temploma előtt, ahol a Biblia szerint Jézus született. Az emberek énekeltek, táncoltak, és saját gyertyákat gyújtottak. Egy nő áldást mondott, miközben a feje körül körözött az égő gyertyával. Kapcsolódó tartalom Extázisban ünnepelték a hívők az ortodox nagyszombatot Betlehemben – videó Nyugati szemmel elsőre meglepő lehet az az eufória, ami a betlehemi ünneplőkön látható. „Üdvözöljük a Szent Tüzet, amely Jeruzsálemből a Szent Sír-templomból érkezett hozzánk, és nagy örömet hozott a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt” – mondta egy betlehemi férfi. A láng más, túlnyomórészt ortodox országokba is eljutott, így Görögországba. Athénban ezrek vettek részt a hagyományos nagyszombati istentiszteleten. Az egyik negyedben azonban elfajult az ünneplés: több tucatnyi kapucnis férfi Molotov-koktélokat és petárdákat dobált, hatalmas tűz keletkezett és robbanások rázták meg a környéket. „Ennek semmi köze a hagyományokhoz, de már két-három éve így van, idejönnek, nem tudom milyen okból és káoszt csinálnak” – méltatlankodott egy helyi asszony. Idén a görögök öt héttel az általános választások előtt és a megélhetési válság közepette ünneplik a húsvétot.