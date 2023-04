Amíg Németországban az utolsót is bezárták, addig Finnországban megkezdte működését Európa legnagyobb atomreaktora

A létesítmény a skandináv állam energiaszükségletének 14 százalékát fedezi majd, csökkentve egyúttal a svédországi és norvégiai áram importjára való rászorultságot. Az atomerőmű új, hármas blokkja (OL3) mintegy 60 százalékkal csökkenti Finnország az áramimport-szükségletét – számolt be az M1 Híradója.

„Az oroszok befejezték a földgázszállítást tavaly, ezért a finnek kényszerpályára kerültek. Az Egyesült Államoktól gázt, a skandináv partnerektől pedig áramot vettek. A finn háztartások nagy része elektromos áramot használ kizárólag. Az Olkiluoto erőmű mintegy 60 százalékát fedi a hazai energiaigénynek, és a finnek történetében pedig 2009 óta a leghosszabb projekt volt, amelyet közműépítéssel töltöttek. Ugyanis az Olkiluotónak már 2009-ben el kellett volna készülni, de számtalan műszaki gond akadályozta a projektet. A most meginduló új energetikai blokk azonban a finnek számára sikertörténet is egyben, hiszen bőven jut majd elektromos áram az import mellett” – számolt be Helsinkiből Cser Attila, az M1 Híradójának helyi tudósítója.

A kiemelt képen balról: az új OL3 (3 blokk), OL2 (2. blokk) és OL1 (1. blokk) atomreaktorok a finnországi Olkiluoto atomerőműben 2017. augusztus 17-én. (Fotó: Antti Yrjonen/NurPhoto via Getty Images).