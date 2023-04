Demkó Attila: Az USA nem tud kizárólag Ukrajnára koncentrálni, Európa pedig már kimerült a támogatásokban

Már tegnap bíróság elé állították Bostonban azt a férfit, akit az Egyesült Államokban azzal gyanúsítanak, hogy minősített katonai iratokat szivárogtatott ki, ezek között voltak az ukrán ellentámadás tervei is. A 21 éves férfi a Nemzeti Gárda légierejénél, egy hírszerző egységben dolgozott. Közben a Pentagon bejelentette: felülvizsgálják azok körét, akik hozzáférhetnek a minősített iratokhoz. Szakértők szerint az ügy számos kérdést felvet. Az internetre felkerült titkos iratok szerint az Oroszország és Ukrajna közötti háború várhatóan 2024-ig fog tartani, amiből egyik fél sem kerülhet ki győztesen, azonban egyikőjük sem lesz hajlandó tárgyalni a konfliktus befejezéséről.

A kiszivárgott amerikai titkos dokumentumok szerint nyugati csapatok harcolnak Ukrajnában

A dokumentumokban megemlített nyugati különleges műveleti erők minden bizonnyal kiképzésben vesznek részt, vagy segítenek az ukránoknak a felderítésben.

Nehéz elképzelni ugyanakkor, hogy ezek az egységek fronton harcolnának, hiszen egykettőre jönnének a veszteségek, amit nagyon nehéz lenne eltitkolni

– mondta Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője az M1-en. A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, harcolhatnak nyugati katonák, de ők minden bizonnyal „letették a nyugati egyenruhát”.

Kapcsolódó tartalom

A kínaiak Oroszországnak nyújtott segítségével kapcsolatban a szakértő elmondta, elsősorban lőszerekről lehet szó. Ha nem is közvetlenül, de Észak-Koreán keresztül Kína könnyedén el tud juttatni az orosz fegyverekkel kompatibilis lőszereket szövetségesének.

A dokumentumok jó részét nem látjuk, csak híreket hallunk róluk – szögezte le Demkó Attila. Amely iratokhoz közvetlenül hozzá lehet férni, azok azt mutatják, hogy ukránok és az amerikaiak is abban érdekeltek, hogy késleltessék az ukránok tervezett ellentámadását, ugyanis, ahogy a szakértő fogalmazott, vannak olyan dandárok, melyek még meg sem kapták még az eszközeiket, így lehetetlen ezekre kiképezni a katonákat. Vagyis a felkészültségük hagy kivetnivalókat maga után.

Az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője szerint az Egyesült Államoknak is vannak egyéb érdekei a világban, nem tud kizárólag Ukrajnára koncentrálni, Európa pedig már kimerült a támogatásokban, vagyis ha ez az offenzív erő most nem nyer, akkor újabb erőket kellen kiálltani és felfegyverezni, ami már komoly problémát jelenthetne az amerikaiaknak, akik egyébként is megosztottak az ügyben, hiszen a demokraták és a republikánusok is máshogy látják a kérdést.

Előbb-utóbb a kifáradás tárgyalóasztalhoz ülteti majd a feleket

– vélekedett a szakértő. Megjegyezte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök van a legnehezebb helyzetben, hiszen ő teljes győzelmet ígért, ráadásul a nyugati hatalmak is biztatták őt ebben.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Ukrán tüzérek lövészárokban a frontvonalon, a Donyecki területen fekvő Bahmut közelében. (Fotó: MTI/AP/Libkos)