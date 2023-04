A Wagner-csoport vezetője szerint itt lenne az ideje a döntő összecsapásnak és a harc befejezésének

Moszkvának címzett írást a Bahmutban jelenleg is elkeseredett küzdelmet folytató zsoldoscsapat vezetője, melyben egyértelműen a „különleges katonai művelet” lezárására, illetve a megszerzett területek megvédésére és integrálására szólítja fel az orosz vezetést. Prigozsin úgy látja, mindezt nem tárgyalásokkal és egyezkedéssel, hanem egy döntő ütközettel lehetne elérni.

Jevgenyij Prigozsin, az orosz zsoldos csapat, a Wagner-csoport vezetője által jegyzett, és saját Telegram csatornáján is megosztott közlemény kijelenti, hogy az „Orosz Föderáció és a társadalom egésze számára fontos lenne, hogy véget érjen a különleges katonai hadművelet”. A zsoldosvezér szerint az ideális megoldás az lenne, ha Oroszország bejelentené a háború végét, és mindenkit tájékoztatna arról, hogy teljesítette azt, amit eltervezett.

„Ami bizonyos értelemben valóban így van. (…) A háború elérte kitűzött célját”

– tette hozzá Prigozsin.

Majd felsorolja a szóban forgó eredményeket: az ukrán haderő hatalmas veszteségeket szenvedett az orosz támadások következtében, az aktív korú férfi lakosság nagy részét vagy megölték, vagy elérték, hogy elmeneküljön, sikerült összekötni a Krímet a Donbasszal, valamint elzárni Ukrajnát az Azovi-tengertől. Igaz, véleménye szerint semmiképp nem sorolható a pozitívumok közé, hogy Ukrajna a háború alatt valódi nemzetállammá vált, és az Európai Unió is óriási pénzekkel kezdte támogatni az ukránokat. „Ha Ukrajna korábban az egykori Oroszország része is volt – írja –, akkor most egy abszolút nemzeti orientációjú állam.”

A tervezett ukrán ellentámadással kapcsolatban úgy vélekedett, reális esély van arra, hogy áttörjék az orosz védelmi vonalakat, ami komoly problémákat okozhat a harctéren és a hátországban egyaránt.

Prigozsin ennek ellenére arra a következtetésre jut, hogy

nem szabad semmiféle béketárgyalást kezdeményezni Ukrajnával, hanem döntő összecsapást kell kikényszeríteni a két hadsereg között, amit az oroszoknak kell megnyerniük.

Emellett szükséges a már megszerzett területek megtartása és pufferzónaként való alkalmazása is.

Írásában kitér arra is, hogy az USA most ugyan mindent megtesz az ukrán győzelemért, hosszú távon azonban nem érdekelt abban, hogy Oroszország megsemmisítő vereséget szenvedjen, hisz ezt követően az ki volna éhezve a revánsra.

