Rakétatámadás érte Szlovjanszkot, többen meghaltak

A kormányzó beszámolója szerint további hét ember rekedt a romok alatt, miután SZ-300-as rakéták csapódtak be a Bahmuthoz közeli város több lakóépületébe és más létesítményeibe. Rohammentők és rendőrök dolgoznak a helyszínen, igyekezve kimenteni a romok alá került embereket – közölte Kirilenko.

Two children were taken out from under the rubble of a residential building in #Slovyansk. pic.twitter.com/Je6PlDh3pL

— NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2023