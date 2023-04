Pentagon-akták: Drónfelvételen ahogy az FBI elfogja a botrány gyanúsítottját, a szakértők szerint számos kérdés merül fel

Még ma bíróság elé állítják Bostonban azt a férfit, akit az Egyesült Államokban azzal gyanúsítanak, hogy minősített katonai iratokat szivárogtatott ki, ezek között voltak az ukrán ellentámadás tervei is. A felmerült kérdések között szerepel az is, hogy vajon nem az amerikai hírszerzés kudarcáról van-e szó, hiszen a védelmi minisztérium is elismerte, hogy a hetek óta interneten olvasható titkos dokumentumokról csak azon a napon értesültek, amikor arról a sajtó is hírt adott a múlt héten.

A 21 éves Jack Teixeira a Nemzeti Gárda légierejénél egy hírszerző egységben dolgozott. Közben a Pentagon bejelentette: felülvizsgálják azok körét, akik hozzáférhetnek a minősített iratokhoz. Kapcsolódó tartalom Pentagon-akták: megtalálhatták a kiszivárogtatót, megszólalt Joe Biden A múlt héten derült ki, hogy több mint száz titkosított amerikai hírszerzési irat került nyilvánosságra, amelyek többek között az ukrán hadsereg állapotáról és a tavaszi hadjárat terveiről is érzékeny információkat fedtek fel. Utakat zártak le szinte hermetikusan az amerikai különleges egységek Massachusettsben, North Dighton település környékén. Itt lakik a szivárogtatással gyanúsított férfi, akinek őrizetbe vételére adtak ki parancsot az amerikai hatóságok. Lezár egy utat a rendőrség a Massachusetts állambeli North Dightonban Fotó: MTI/EPA/C. J. Gunther Nem tanúsított ellenállást a gyanúsított Drónfelvétel készült arról, amikor autóját megállították. Tarkóra kulcsolt kézzel, lassan lépegetett hátrafelé a gyanúsított, majd az állig felfegyverzett különleges rendőri egység tagjai bilincset tettek a kezére, és megmotozták. A felvételeken látszik, hogy a piros rövidnadrágos gyanúsított semmilyen ellenállást nem tanúsított, egy autóhoz kísérték, majd egy közeli rendőrségi börtönbe szállították. Az akcióval szinte egy időben jelentette be az amerikai igazságügyi miniszter, hogy minősített katonai iratok kiszivárogtatásával összefüggésben Massachusetts államban őrizetbe vettek egy férfit. A WCVB-TV által közreadott, videófelvételről készített képen az FBI fegyveresei őrizetbe veszik Jack Teixeirát, a Nemzeti Gárda massachusettsi légibázisa hírszerző egységének 21 éves katonáját (k) a minősített amerikai katonai iratok kiszivárogtatásával összefüggésben. MTI/AP/WCVB-TV Kapcsolódó tartalom 48 perc – Túl gyorsan akarják elvarrni a szálakat a szivárogtatási botránnyal kapcsolatban Horváth József szerint a kiszivárgott anyagok rávilágítottak, az Egyesült Államok, mint a NATO legerősebb országa, hogyan kezeli szoros szövetségeseit. „Jack Douglas Teixeirát-t minősített védelmi információk jogosulatlan eltávolítása, megőrzése és továbbításának gyanúja miatt tartóztatták le. Teixeira a Nemzeti Gárda légierejének alkalmazottja” – jelentette be Merrick Garland, az amerikai igazságügyi miniszter. Amerikai források szerint a 21 éves Jack Teixeira a Nemzeti Gárda massachusettsi légibázisának hírszerző egységében dolgozott, és hozzáférése volt katonai hírszerzési rendszerekhez. Az amerikai hírszerzés kudarca? A kiszivárogtatásokról a Pentagon szóvivője azt mondta, hogy szándékos bűncselekményről van szó. Pat Ryder hozzátette, a Pentagon felülvizsgálja azok körét, akik hozzáférhetnek a minősített iratokhoz Kapcsolódó tartalom Pentagon-akták: letartóztattak egy gyanúsítottat A lehetséges kiszivárogtatót csütörtökön Massachusetts államban tartóztatták le. Az eset fejleményeiről élő adásban számoltak be a hírtelevíziók, ahol a megszólaló szakértők számos kérdést vetettek fel többek között azt, hogy egy 21 éves nemzeti gárdatag hogy férhetett hozzá ilyen szintű titkos iratokhoz. Megjegyzik, hogy itt részben az amerikai hírszerzés oroszországi és kínai műveleteiről is szó van. Kapcsolódó tartalom Tucatnyi olyan titkos amerikai dokumentum lehet, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra „Az amerikai kormányban senki sem tudta, hogy ezek kikerültek” – vallotta be egy amerikai tisztviselő. A felmerült kérdések között szerepel az is, hogy vajon nem az amerikai hírszerzés kudarcáról van-e szó, hiszen a védelmi minisztérium is elismerte, hogy a hetek óta interneten olvasható titkos dokumentumokról csak azon a napon értesültek, amikor arról a sajtó is hírt adott a múlt héten. A minősített iratok elsőként egy főként internetes játékokra használt oldalon jelentek meg, ahonnan szélesebb körben elérhetővé váltak és kikerültek nagy közösségi oldalakra. Több tucatnyi szigorúan bizalmas akta, például a tavaszi ukrán ellentámadás fontos részleteit tartalmazza. Nyilvánosságra került a hadtestek száma, felszereltsége és kiképzése is. De nem csak az ukrán háborúval kapcsolatos bizalmas információk kerültek napvilágra. A kiszivárogtatott dokumentumok alapján kiderült, az Egyesült Államok saját szövetségesei, például Izrael, Dél-Korea és Ausztrália után is kémkedik. Sőt, az iratok szerint Washington a megfigyelte az ENSZ főtitkárát, Antonio Guterres-t is. Kiemelt kép: M1