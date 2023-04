Meghalt egy tunéziai focista, aki felgyújtotta magát a „rendőrállam” elleni tiltakozásul

A 35 éves Nizar Isszaui, aki klub nélkül maradt, miután korábban több elit és alacsonyabb osztályú csapatban is játszott, hétfőn felgyújtotta magát az ország középső részén található Haffúzban.

A sportoló halála előtt a Facebookon jelezte, mire készül: „Nincs több energiám, tudja meg a rendőrállam, hogy ma végrehajtom a büntetést” – írta.

Tette Mohammed Buazizi utcai mozgóárusét idézi, aki 2010. december 17-én felgyújtotta magát, elindítva ezzel a tunéziai forradalmat, amely véget vetett Zin el-Abidin ben Ali elnök uralmának.

The Tunisian football player Nizar Issawi poured gasoline on his body and set it on fire outside a police station in Haffuz city, in Kairouan province on Thursdayhttps://t.co/BDMtLFHbVi

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 14, 2023