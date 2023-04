Leszakadt egy híd, egy gyerek meghalt és több mint hetvenen megsérültek

Dzsoginder Szing, Udampur körzet vezető tisztségviselője szerint a túlzsúfolt gyalogoshídon több mint százan ünnepelték a tavaszi szüreti fesztivált, és az ünneplők tömege alatt a híd a folyóba roskadt. Hozzátette, hogy a szűk híd legfeljebb három tucat ember súlyát bírta volna el.

A halálos áldozat egy tízéves lány volt, a hetvennél több sérült közül heten válságos állapotban vannak.

Bridge collapse in Kashmir kills girl, injures at least 70 – #international #kashmir #bridge #girl https://t.co/fdp7TOsJNG

— IdeallyaNews (@IdeallyaNews) April 14, 2023