Járókelőre esett a parkolóból váratlanul kizuhanó nő

Kritikus állapotban szállítottak kórházba két nőt, miután az egyikük lezuhant egy londoni parkolóház épületéről, és ráesett egy gyalogosra az utcán szerda délután.

Two women left in a ‘critical condition’ fighting for their lives after one falls from building and lands on the other in London pic.twitter.com/6W8WdLHhC7

— NEWS-ONE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@NEWSONE14898745) April 13, 2023