Nem mindennapi videót tett közzé a berlini állatkert.

Az emberekhez hasonlóan az elefántok is szeretik a banánt, de általában nem hámozzák meg azokat. Az ormányukkal felszedik, és egészben eszik meg a gyümölcsöt – héjjal együtt – írja a The New York Post.

Pang Pha azonban nem eszi meg héjával a banánt, megtanulta, hogyan tudja meghámozni azt ormányával. Gondozója egy videót is készített róla, amit a YouTube-on osztott meg.

A kiemelt kép illusztráció.