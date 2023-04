Forráshiány miatt az ENSZ májustól nem tudja élelmezni a menekülteket Csádban

„Amennyiben nem kapunk további támogatást, akkor 2023 májusában teljesen leáll az országon belüli menekültek élelmiszer-segélyezése” – figyelmeztetett a WFP pénteken.

A világprogram szerint már ebben a hónapban is csak mintegy 270 ezer menekültnek tudnak élelmet adni a tervezett 455 600 helyett. A WFP hangsúlyozta, hogy 142,7 millió dollárra (48 milliárd forint) lenne szüksége ahhoz, hogy a következő hat hónapban segélyezni tudja a rászorulókat az egyszerre aszály és áradások sújtotta országban.

The United Nations has issued a warning that it will no longer be able to feed around 600,000 refugees in Chad within weeks unless it receives urgent international funding.#WENews #UnitedNations #Chad

