Elhunyt Elisabeth Kopp, Svájc első női minisztere

A jogász végzettségű volt minisztert, aki az 1956-os magyarországi forradalommal kapcsolatban az emberi jogok tiszteletben tartásáért harcolt, majd környezetvédő és a nők jogainak védelmezője is lett, április 7-én érte a halál hosszú betegség után.

A zürichi Elisabeth Kopp, a Svájci Radikális – Demokrata Párt tagja 1984. október 2-án lett az igazságügyi és rendőrségi tárca vezetője, egyúttal az első nő a mindenkori svájci kormányban.

