Egyelőre nem ismerte el bűnösségét a Pentagon-akták kiszivárogtatója

Az amerikai Nemzeti Gárda légi egységének 21 éves informatikusát nemzetvédelmi információk illetéktelen visszatartásával és továbbításával, valamint minősített dokumentumok szándékos visszatartásával vádolják, ami a kémkedésről szóló törvény alapján bűncselekménynek számít.

A massachusettsi kerületi ügyészség közlése szerint Jack Teixera a bíróság előtt nem tett nyilatkozatot, legközelebbi meghallgatása jövő szerdán lesz Bostonban, addig őrizetben marad. A beszámolók szerint a tárgyalóteremben ott voltak a szülei is, akik szeretetükről biztosították.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei a Nemzeti Gárda légierejének hírszerző egységénél dolgozó informatikai szakértőt csütörtökön vették őrizetbe otthonában.

Jack Teixera, a massachusettsi Otis légibázison, Cape Cod félszigeten dolgozott a gárda hírszerző szárnyának tagjaként. Hivatalos beosztása szerint a szállítási rendszerek számítógépes specialistája volt, feladatai közé tartozott a katonai kommunikációs hálózatok informatikai felügyelete és biztonságának védelme is. Feladatköre alapján a legmagasabb szintű biztonsági engedélyekkel rendelkezett, ami hozzáférést biztosított számára a minősített és fokozottan bizalmas katonai iratokhoz. Szolgálati adatai szerint 2019-ben, 18 évesen csatlakozott a katonai szervezethez.

