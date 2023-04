Dánia májustól lazít a német-dán határ ellenőrzésén

Dánia májustól kezdődően fél évre lazít a német-dán határátkelők ellenőrzésén, hogy a rendőrség hatékonyabban tudjon a bűnüldözésre összpontosítani – közölte a dán igazságügyi minisztérium pénteken.

A május 12-től november 11-ig tartó időszakban ritkábban ellenőrzik a határon átkelő ingázókat és turistákat, míg a dán-svéd határon a tervek szerint teljes mértékben felhagynak a határellenőrzéssel.

„Azért volt szükséges átmenetileg bevezetni a határellenőrzést a Németországgal közös határon, hogy szembe nézzünk azokkal a fenyegetésekkel, amelyek Dániát sújtják” – hangsúlyozta a közleményben Peter Hummelgaard dán igazságügyi miniszter.

„Egyebek mellett az ukrajnai háború is hozzájárult a biztonsági helyzet jelenleg fennálló bizonytalanságához, a terrorfenyegetettség pedig továbbra is igen komoly Dániában” – olvashatók a közleményben a miniszter szavai. Hozzátette, hogy mindennek tetejébe más államok hírszerzési tevékenysége és az európai migrációs nyomás is súlyosbítja a helyzetet.

Múlt hónapban az észak-német Schleswig-Holstein tartomány közlekedési minisztere, Claus Ruhe Madsen is kérvényezte már, hogy a német-dán határon enyhítsenek az autóval közlekedők ellenőrzésén.

