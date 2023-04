A Xiaomi tiltakozik, mert Ukrajnában bevették „a háború nemzetközi támogatói” közé

A táblagépeket, okostelefonokat, televíziókat és egyéb elektronikai eszközöket gyártó vállalat a Reuters hírügynökség jelentése szerint „erős elégedetlenségének adott hangot” a lépés miatt.

„Miközben az oroszok a békés ukrán városokat bombázták, 2022 harmadik negyedévében a Xiaomi képes volt okostelefon-szállításait éves összehasonlításban 39 százalékkal bővíteni az Oroszországi Föderációban” – fogalmazott az Ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség csütörtöki sajtóközleményében.

⚡️ NACP included the Chinese company Xiaomi in the list of international sponsors of the war

It is known that since the beginning of the full-scale invasion, Xiaomi has increased deliveries in Russia by almost 40% pic.twitter.com/b13cp1UwFN

— ZMiST (@ZMiST_Ua) April 13, 2023