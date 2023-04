Törökország és Egyiptom ismét kölcsönösen nagyköveteket nevez ki

„Az új fejezetet, amelyet most Egyiptommal megnyitottunk, közös projektekkel és sikertörténetekkel akarjuk megtölteni” – húzta alá a török külügyminiszter közös sajtótájékoztatójukon.

Számeh Sukri pedig hangsúlyozta: a török-egyiptomi kapcsolatok még aktívabbá tételét és minden területen való fejlesztését illetően erős politikai akarat áll mögöttük.

„Azt akarjuk, hogy a két ország kapcsolatai a legmagasabb szintre jussanak” – jelentette ki az egyiptomi diplomácia vezetője, hozzátéve, hogy államfői szinten is napirendre fog kerülni egy találkozó.

Cavusoglu arról beszélt még, hogy Törökország és Egyiptom Líbiával kapcsolatban is szorosabban fog együttműködni. Líbiában igazságos, szabad és átlátható választásokra van szükség, és ezeknek a választásoknak a feltételeiről egyeztetett hivatali kollégájával. „A nézeteink alapvetően nem nagyon eltérőek, egyes módszerekről gondolkodunk különbözőképpen” – emelte ki a török külügyminiszter.

Here’s a timeline of diplomatic relations between Egypt and Turkey over the last 20 years ⤵️ https://t.co/LivHPkifJc

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 13, 2023