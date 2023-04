Pók rejtőzött a banánok között a Tescóban

Az eset az angliai Windsorban történt.A 35 éves Craig Harrison egy banános zacskóban szembesült a rémisztő meglepetéssel. A zacskó alján lapuló vadászpók mellett egy csaknem kétszáz utódot tartalmazó petezsákot is talált.

I found a giant huntsman spider in my Tesco bananas – with a sac containing 200 of its babies https://t.co/PbWbdhglsG pic.twitter.com/hTRE8CGLKX

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2023