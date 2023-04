Tehenek ezreit küldte mészárszékre egy robbanás Texasban

A texasi Dimmittben található tejgazdaságban bekövetkezett robbanás következtében 18 ezer szarvasmarha pusztult el, egy ember pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A helyi seriff hivatala szerint

Az eset során a helyszínre érkező tűzoltóknak és rendőri egységeknek egy súlyos sérültet sikerült kiszabadítaniuk a romok alól, őt kórházba szállították, állapota válságos.

🚨#BREAKING: Multiple agencies are on scene to a massive dairy farm explosion that took place this evening

📌#Dimmitt | #Texas ⁰

Currently multiple agencies and emergency crews are on scene and have confirmed with a multiple casualty incident at South Fork Dairy in Castro… pic.twitter.com/DyZyb9BiBA

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 11, 2023