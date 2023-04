Tajvani munkavállalókat adott el és dolgoztatott rabszolgaként Kambodzsában egy tajvani bűnbanda

A kilenctagú szervezet több tucat tajvani munkavállalót vert át azzal, hogy kiemelten jövedelmező internetes munkát ajánlott nekik Kambodzsában.

A mit sem sejtő, a közösségi média segítségével toborzott embereket azonban eladták egy másik bűnszervezetnek, amely több százezer tajvani dollárt fizetett értük. A fogadó szervezet megérkezésük után elvette az útlevelüket, majd napi 16 órában dolgoztatta őket.

Aki ellenszegült vagy az elvártnál rosszabb teljesítményt nyújtott, azt rendszeresen bántalmazták, megbüntették, vagy újra eladták egy másik bűnszervezetnek. Akik pedig szerettek volna visszatérni Tajvanra, azokat nagy összegű önmegváltási díj kifizetésére kötelezték. A fogságból időközben kiszabadult, átvert emberek azóta megerősítették ezeket az információkat.

A Taiwanese court Thursday sentenced nine people to prison terms ranging from 11 to 18 years on human trafficking charges for luring dozens of people to Cambodia to toil in online scam syndicates. https://t.co/SK6uAaxMji pic.twitter.com/2gyGFZS8wk

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) April 13, 2023