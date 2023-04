Súlyos ellentétek lehetnek az orosz katonai vezetésen belül

Az orosz vezetésen belüli belharcok az internetre kikerült amerikai hírszerzési iratok alapján mélyebbek lehetnek, mint azt korábban gondolni lehetett. Az újonnan megismert 27 oldalas iratcsomó a védelmi minisztérium és az FSZB konfliktusáról tanúskodik.

A New York Times által ismertetett dokumentumokban az amerikai hírszerzők azt állítják, hogy Oroszország belföldi hírszerző szerve, az FSZB (Szövetségi Biztonsági Szolgálat) azzal vádolja a védelmi minisztériumot, hogy az igyekszik elkendőzni a valós orosz veszteségeket a háborúban.

Mindez rávilágít, ahogy a dokumentum fogalmaz, „a katonai tisztviselők folyamatos vonakodására, hogy a rossz híreket a parancsnoki láncban felfelé továbbítsák.”

A lap megjegyzi, a február 28-i keltezésű feljegyzés az amerikai hírszerzés által gyűjtött elektronikus lehallgatási adatokon alapul. Úgy tűnik, hogy a dokumentumok nem tartalmaznak emberi forrásokból származó információkat, ami arra utal, hogy az eredeti kiszivárogtatónak nem lehetett hozzáférése szigorúbb minősítésű anyagokhoz.

Az iratokból az rajzolódik ki, hogy közös megbeszéléseik során az FSZB rendre megkérdőjelezi a védelmi minisztérium veszteségszámait.

A belbiztonsági szerv tisztviselői azt állítják, hogy a minisztérium által megadott szám nem tartalmazza az orosz Nemzeti Gárda, a Wagner-csoport, valamint a Ramzan Kadirov vezette csecsen harcosok halottait és sebesültjeit.

A Kreml által Ukrajnában bevetett különféle erők olykor egymással is rivalizálva tevékenykednek, ami gyengíti az oroszok katonai erőfeszítéseit – áll a jelentésben.

Azt is megtudhatjuk, hogy az FSZB saját számításai szerint a harcban megsebesült és elesett oroszok tényleges száma közelít a 110 ezerhez. (Mindez ugyebár a februári állapotokat tükrözheti.)

A dokumentumból nem olvasható ki, hogy a védelmi minisztérium milyen veszteségszámokkal dolgozik. Utoljára hivatalosan szeptemberben hozták nyilvánosságra az elesett katonák számát, amit akkor 5937 főre tettek. (A másik véglet, amit amerikai tisztviselők hangoztattak, mintegy 200 ezer elesett katonáról szólt.)

Az új dokumentumok részleteket közölnek egy februári vitáról is, amelyben Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezetője azzal vádolta az orosz katonai tisztviselőket, hogy visszatartják a harcosai számára igencsak szükséges lőszereket. Putyin személyesen próbálta megoldani a vitát azzal, hogy Prigozsint és a védelmi minisztert, Szergej Sojgut egy találkozóra hívta, amelyre feltehetően február 22-én került sor – derül ki az egyik iratból.

A lap szerint a belső ellentétek és az információáramlás akadozása nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy Oroszország a vártnál gyengébben teljesít a háborúban.

Meg kell említeni azt a február 23-ára keltezett iratot is, melyet minden bizonnyal az amerikai hadsereg vezérkara készített, és ami arra a következtetésre jut, hogy Oroszországnak nem sikerült megakasztania érdemben a háború kirobbanása óta tartó nyugati fegyverszállításokat, valamint hogy a Kreml ezen nem is képes egyhamar változtatni.

„A következő hat hónap során Oroszország gazdasági kihívásai és leromlott hagyományos képességei nagy valószínűséggel tovább fogják akadályozni erőfeszítéseit, ami valószínűleg lehetőséget teremt majd a további segélyszállítmányok eljuttatására”

– fogalmaz a dokumentum szerzője.

A NYT közli, a megismert dokumentumokat fotókon osztották meg, és néhány oldal hiányzik belőlük. Az anyagot azon Discord-szerverek egyiként tették közzé, ahol a Pentagon hírszerzési dokumentumainak első csomagja is megjelent. Amerikai tisztviselők korábban elismerték, hogy ezek a dokumentumok hitelesek, de utaltak arra is, hogy néhányat megváltoztattak, illetve egy részük elavult vagy pontatlan információkat is tartalmazhat.

