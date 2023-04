Pentagon-akták: letartóztattak egy gyanúsítottat

Merrick Garland közölte, hogy a 21 éves Jack Teixeráról van szó, aki az Egyesült Államok Nemzeti Gárdájának légierejénél dolgozott. Hozzátette, hogy a férfi első meghallgatása egy kerületi bíróságon lesz. Egyéb részleteket a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem közölt.

Ezt megelőzően kormányzati forrásokra hivatkozva a sajtó arról írt, hogy a gyanúsított a Nemzeti Gárda massachusettsi légibázisának hírszerző egységében dolgozott, és hozzáféréssel rendelkezett katonai hírszerzési rendszerekhez.

JUST IN: Air National Guardsman Jack Teixeira arrested in US intel leaks https://t.co/7m3701TASJ pic.twitter.com/6jq1WDoe0z

— New York Post (@nypost) April 13, 2023