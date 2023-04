Pentagon-akták: megtalálhatták a kiszivárogtatót, megszólalt Joe Biden

Megtalálhatták a titkos amerikai dokumentumok kiszivárogtatóját. A gyanú szerint az egyik amerikai katonai bázis alkalmazottja lehet a tettes. Joe Biden először szólalt meg az ügyről. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, aggasztó, hogy ez megtörtént, de szerinte nem lesznek komoly következményei az ügynek. A múlt héten derült ki, hogy több mint száz titkosított amerikai hírszerzési irat került nyilvánosságra, amelyek többek között az ukrán hadsereg állapotáról és a tavaszi hadjárat terveiről is érzékeny információkat fedtek fel. A dokumentumokból az is kiderült: Washington a legszorosabb szövetségeseit is lehallgatta.

A Pentagonban fogadta szerdán Denisz Smihal ukrán kormányfőt az Egyesült Államok védelmi minisztere. Lloyd Austin a találkozón ígéretet tett arra, hogy Washington továbbra is támogatni fogja Ukrajnát az oroszok elleni harcokban, ameddig csak kell. „Továbbra is zökkenőmentes biztonsági segítséget nyújtunk egyrészt beszerzéseken keresztül, másrészt a saját készleteinkből. Elkötelezettek vagyunk a stabilitás mellett, és biztosítjuk, hogy a csapatok megfelelő pótalkatrészeket kapjanak és kiképzést a karbantartáshoz. Emellett tovább fejlesztjük hadiiparunkat, hogy fokozzuk a termelést. Bízom tehát abban, hogy meg tudunk felelni Ukrajna védelmi igényeinek egész tavasszal és később is” – fogalmazott az amerikai védelmi tárca vezetője. A tengerentúli haditámogatásra pedig nagy szükség van, mivel az ukrán katonák felszereltsége rendkívül hiányos. Legalábbis ez tűnik ki azokból a dokumentumokból, amelyek az elmúlt hónapokban szivárogtak ki a Pentagonból. Kapcsolódó tartalom Tucatnyi olyan titkos amerikai dokumentum lehet, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra „Az amerikai kormányban senki sem tudta, hogy ezek kikerültek” – vallotta be egy amerikai tisztviselő. Több tucatnyi szigorúan bizalmas aktát tettek közzé az interneten, amelyek például a tavaszi ukrán ellentámadás fontos részleteit tartalmazzák. Nyilvánosságra került hadtestek száma, felszereltsége és kiképzése is. A kijevi védelmi miniszter szerint azonban az adatok egy része nem fedi a valóságot. Olekszij Reznyikov szerdán Madridban egyeztetett spanyol kollégájával, közös sajtótájékoztatójukon pedig a szivárogtatási botrányról is beszélt. „A valóságnak megfelelő információk elvesztették jelentőségüket. A dokumentumokban keverednek a valós és a valótlan adatok. Ezért azt feltételezem, hogy szándékos volt a szivárogtatás, szerintem egy információpszichológiai műveletről van szó” – fogalmazott az ukrán védelmi miniszter, hozzátéve, hogy az oroszok tehették közzé a dokumentumot, mivel az eset nekik kedvező. Moszkva korábban tagadta, hogy közük lenne a szivárogtatáshoz, szerintük éppen őket akarják félrevezetni az iratokkal. A Pentagon szerint a titkos dokumentumok egy része biztosan valódi, ezért kivizsgálják az esetet. A gyanú szerint az iratokat először egy zárt internetes csoportban osztották meg, onnan kerültek ki nyilvános felületekre még március elején. Az amerikai hatóságok azonban csak április elején, a nemzetközi sajtóval egyidőben értesültek a szivárogtatásról. Közben az amerikai sajtó szerint az ügyben elrendelt vizsgálat alapján már tudható, ki lehetett a szivárogtató – a hírek szerint egy katonai bázis egyik dolgozója került gyanúba. Joe Bident csütörtökön, írországi látogatása alkalmával is erről az ügyről kérdezték az újságírók. Az amerikai elnök azt mondta, hogy a folyamatban lévő vizsgálatról nem beszélhet, a Pentagonból kikerült dokumentumok tartalma pedig nem aggasztja. Kapcsolódó tartalom Joe Biden: „Szorul a hurok” a tettes körül Az amerikai elnök szerint teljes körű vizsgálat zajlik a kiszivárgott katonai dokumentumok ügyében. „Nem aggódom a dokumentumok kiszivárgása miatt. Az aggasztó, hogy ez megtörtént. De amennyire tudom, nincs olyan aktuális dolog, aminek nagy következménye lenne ”– fogalmazott Joe Biden. Pedig az iratok nemcsak az ukrajnai háborúról tartalmaznak információt. Arra is utalnak, hogy az Egyesült Államok saját szövetségesei, például Izrael, Dél-Korea és Ausztrália után is kémkedik. Emellett Washington a dokumentumok alapján megfigyelte az ENSZ főtitkárát, Antonio Guterres-t is. Washington nem először keveredik megfigyelési botrányba. A 2000-es évek végén a WikiLeaks-weboldal több tízezer titkos amerikai katonai és diplomáciai üzenetet hozott nyilvánosságra. Az ügy vizsgálata során kiderült, hogy az amerikai hírszerzés évekig lehallgatta a legközelebbi szövetséges vezetők, például Angela Merkel akkori német kancellár telefonját is. Kiemelt kép: Joe Biden amerikai elnök az Ulsteri Egyetemen beszél Belfastban 2023. április 12-én. Az elnök a nagypénteki rendezési megállapodás, hivatalos nevén a Belfasti Egyezmény aláírásának 25. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozaton vesz részt Észak-Írorszgában, majd Írországban. (Fotó: MTI/AP/Christophe Ena)