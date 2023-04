Levelet írt Madeleine McCann szüleinek a lengyel nő és újabb döbbenetes dolgokat állít

Írásban kért bocsánatot az eltűnt brit gyerek, Madeleine McCann szüleitől az a lengyel nő, aki korábban azt állította, hogy ő lehet a 2007-ben eltűnt kislány. A nő DNS-mintát nyújtott be törvényszéki vizsgálatra, ami kiderítette, hogy nem ő Madeleine McCann. A vizsgálat után a nő egy 17 oldalas nyilatkozatban kért bocsánatot a McCann családtól.

Kapcsolódó tartalom

A lengyel Julia Wendell, aki azt hitte, ő lehet a 2007-ben eltűnt brit kislány, Madeleine McCann, 17 oldalas nyilatkozatban kért bocsánatot a gyerek szüleitől.

Ahogy arról a hirado.hu már korábban beszámolt, a 21 éves Julia Wendell az év elején világszerte a címlapokra került, miután az interneten bizonygatta, hogy ő lehet az eltűnt brit kislány, Madeleine McCann. Állítását azzal támasztotta alá, hogy ugyanazon a helyen van folt a szemében, mint a kislánynak, továbbá szerinte az arcán található anyajegy is megegyező a kislányról készült képen látható anyajeggyel. Wendell azt is leírta, hogy semmire sem emlékszik a gyerekkorából, beleértve a késői szakaszt is, állítása szerint poszttraumás amnéziában szenved, egy pedofil áldozata.

Kapcsolódó tartalom

Wendell magánnyomozója, Fia Johansson segítségével DNS-mintát nyújtott be törvényszéki vizsgálatra, ami kiderítette, hogy Wendell egészen biztosan nem a 2007 májusában eltűnt brit kislány, Maddie McCann.

A lengyel nő nemrég egy 17 oldalas nyilatkozatban kért bocsánatot a leicestershire-i Rothle-ben élő McCann családtól az általa okozott szomorúságért, azonban furcsa módon azt tagadta, hogy valaha is azt állította volna, hogy ő Maddie.

„A legtöbb emlékemre nem emlékszem, de néhány dologra igen, és soha nem mondtam, hogy én vagyok Madeleine McCann” – írta Wendell.

Ugyanakkor a lengyel nő továbbra sem zárja ki a lehetőséget, hogy ő lehet az eltűnt Maddie, szerinte ugyanis több gyanús mozzanat is történt a DNS-vizsgálat során.

„Amikor az Egyesült Államokban elvégezték a DNS-tesztet, a készlet az Ancestry cégé volt. Fia Johansson nem akarta rögtön odaadni az eredményeket. Amikor végül hozzáférést kaptam, nagyon megdöbbentem, ugyanis egy másik cég honlapján tudtam megnézni az eredményeket” – írta Wendell, hozzátéve, hogy állításai kivizsgálására felbérelt egy másik magánnyomozót.

Woman who claimed she was Madeleine McCann has apologised to the missing girl’s parents https://t.co/1mODsYMVJk pic.twitter.com/pDU0diViJ6 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2023

A lengyel nő családja egy korábbi közleményben elmondta, hogy próbáltak segíteni a lánynak, hogy talpra álljon, de már nagykorú, és nem a családdal él, a kezelést pedig rendre visszautasítja, és a gyógyszereit sem szedi.

Mint az már ismert, Madeleine McCann 2007-ben, nem sokkal negyedik születésnapja előtt tűnt el egy portugál szállodából. A portugál és a brit rendőrök nagy erőkkel indultak a keresésére, a szülei pedig egy nemzetközi keresőkampányt is indítottak a kislány megtalálása érdekében, de az ügy megoldatlan maradt.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Kate és Gerry McCann, az eltűnt Madeleine szülei (Fotó: MTI/EPA/Sören Stache)

Forrás: Daily Mail