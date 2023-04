Japánban is nagy riadalmat okozott a Phenjanból kilőtt új típusú ballisztikus rakéta

Dél-Korea súlyos provokációnak minősítette az incidenst, és az Egyesült Államok is elítélte a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétakísérletet.

A ballisztikus rakétát Phenjan környékéről lőhették ki, és a közlemény szerint mintegy ezer kilométert tett meg. A dél-koreai védelmi minisztérium szerint szilárd hajtóanyagú rakéta lehetett.

Észak-Korea korábban már végzett kísérleteket rövid hatótávolságú szilárd hajtóanyagú rakétákkal, de ez lehetett az első ilyen kísérlet közepes vagy nagy hatótávolságú rakétával.

#NorthKorea fired a ‘new type’ of ballistic missile that may have used advanced solid fuel. All of Pyongyang’s known intercontinental ballistic missiles are liquid-fuelled, and solid-fuel ICBMs have long been a top priority for #KimJongUnhttps://t.co/JimhoK1KYn

— Firstpost (@firstpost) April 13, 2023