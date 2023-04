Hosszú börtönbüntetésre ítéltek egy ellenzéki pártvezetőt Moldovában

„A fellebbviteli bíróság úgy döntött, hogy Ilan Shor 15 évet fog börtönben tölteni az egymilliárdos lopás miatt, vagyonát pedig lefoglalják” – ismertette Sandu a Facebook-oldalán.

A törvényszék közleménye szerint a politikust távollétében ítélték el 15 év szabadságvesztésre, amely mellett 5,2 milliárd lejt (98 milliárd forint) is meg kell térítenie.

Shor törvényellenesnek minősítette a bíróság döntését. „A mai döntéssel a hatalom a tüntetési mozgalomért áll bosszút, azért, mert én és a csapatom az állampolgárok tisztes megélhetéséért küzdünk. Az ítélet egyáltalán nem foglalkoztat, teljesen mindegy, nem vagyok hajlandó meghajolni előtte, a döntést a mostani rezsim leváltását követő napon úgyis vissza fogják vonni” – írta az Izraelben tartózkodó politikus.

Veronica Dragalin, a moldovai korrupcióellenes ügyészség vezetője este a Jurnal TV helyi televízió műsorában közölte, hogy Moldova ragaszkodni fog az egymilliárd dollárnyi (340 milliárd forint) banki csalási botrányok ügyében elítélt férfi kiadatásához Izraeltől. Mint mondta, az izraeli hatóságok eddig arra hivatkozva zárkóztak el Shor kiadatásától, hogy várták a végleges döntést az ügyben. Hozzátette, hogy a kiadatásról nem az ügyészség, hanem a moldovai igazságügyi minisztérium tárgyal az izraeli féllel.

Previously, The Central Electoral Commission in #Moldova, CEC, has sanctioned the Ilan Shor Party, depriving it of the right to receive allocations from the state budget for the first six months of this year.https://t.co/WD8fpS4jvF

— Balkan Insight (@BalkanInsight) April 13, 2023