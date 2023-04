Felgyújtotta magát egy ukrán férfi a krakkói ukrán konzulátus előtt

A 63 éves férfi a konzulátus előtt várakozó ügyfelek közé állt be csütörtök reggel, majd egy idő után ukrán nyelven jelszavakat kezdett kiabálni. Az RMF FM lengyel rádió szemtanúkra hivatkozva arról számolt be, hogy hazatérésre, valamint az oroszokkal szembeni harcra buzdította a jelenlévőket.

A Polsat News lengyel hírtelevízió viszont úgy értesült, hogy a konzulátuson dolgozó diplomatákat vádolta anyagi helyzete miatt.

⚡️ Ukrainian man burned himself at the consulate building in Krakow.

Foreign Minister Oleh Nikolenko says that the injured man was taken to the hospital, and his condition is critical.

