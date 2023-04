Bombafenyegetés miatt kiürítették a holland parlamentet

A beszámoló szerint a holland parlament alsóházát, a Tweede Kamert kora délután a biztonsági erők utasítására ürítették ki, miután a személyzet egy gyanúsnak ítélt csomagot vett át az intézmény postázójában. A képviselők, a személyzet és az épület biztonsága érdekében valamennyi ülést felfüggesztettek. Minden jelenlévőt felszólítottak, hogy hagyják el az épületet – tájékoztattak.

A csomag címzettje, Geert Wilders, a Szabadságpárt (PVV) vezetője Twitter-üzenetben arról számolt be, hogy a csomagban egy plüssmackó és különböző vezetékek voltak. Azt írta, a küldemény nem tartalmazott robbanóanyagot.

A közlések szerint a vizsgálat után az épületet újra megnyitották, a környéken ismét engedélyezték az autó- és gyalogosforgalmat.

