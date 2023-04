Biden: A politikai erőszak sosem térhet vissza az ír szigetre

Biden az észak-írországi szektariánus villongások három évtizedét lezáró nagypénteki rendezési megállapodás, hivatalos nevén a Belfasti Egyezmény aláírásának 25. évfordulója alkalmából érkezett kedden Belfastba, Észak-Írország fővárosába, és négynapos látogatásának második állomásaként felkereste az Ír Köztársaságot is.

Joe Biden says he’s staying in Ireland: “I’m not going home. I’m staying here.” pic.twitter.com/z0dfAkKabi

