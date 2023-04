A kijevi vezetés az év eleje óta várt ellentámadásra készül

Az ukránok szerint orosz katonák, méghozzá a Wagner magánhadsereg emberei lefejeztek egy fogságba esett ukránt, az oroszok szerint az internetre feltöltött felvételről előbb ki kellene deríteni, hogy pontosan mikor és hol készítették. Az ukrán hadsereg közben a tavaszi ellenoffenzívára készül.

Ukrán mesterlövészek gyakorlatoztak egy víztározó feletti magaslaton, Csasziv Jar közelében. Bahmuti társaik – alig több mint tíz kilométernyi távolságra – jelenleg is élet-halál harcot folytatnak a megszállókkal minden egyes háztömbért. Jevgenyij Pigozsin, a Wagner csoport alapítója szerint az oroszok már a település 80 százalékát ellenőrzik, de ettől még korai lenne Bahmut bekerítéséről beszélni. Csasziv Jar városában azonban viszonylagos nyugalom van. A rendszeres rakétatűztől és az időszakosan ismétlődő légitámadásoktól eltekintve alig van mozgás a fronton.

Kapcsolódó tartalom

„Az ellentámadásra készülünk, reméljük, hamarosan elkezdődik. Most azért nem indulunk neki, mert nem tudnánk haladni – minden csupa sár, a járművek beragadnának az agyagba. És a fák sem zöldültek még ki, pedig a lombkorona sokat segít, hogy észrevétlenül megközelíthessük az ellenséget. De talán már a következő hónapban támadunk. És akkor egész Donyecket felszabadítjuk” – mondta bizakodva az egyik katona.

Zaporizzsja megyében is a tavaszi hadjáratra készülnek. Ez a terület is részben orosz megszállás alatt áll, de a frontvonalak mögött folyamatosan képzik ki a helyi területvédő brigádok önkénteseit és a frissen besorozott katonákat is. Hamarosan több ezer újonc jöhet ide, miután Ukrajna a hét elején tovább szigorított az eddig is drákói sorozási szabályokon.

Közben a kijevi vezetés is az év eleje óta várt ellentámadásra készül.

Az ukrán miniszterelnök Washingtonban egyebek mellett arra is ígéretet kapott, hogy Ukrajna 500 millió dolláros hitelt vehet fel a Világbanktól az újjáépítésre. Denisz Smihal szerint azonban országának ennél jóval többre – az év végéig mintegy 14 milliárd dollárra – lenne szüksége, hogy talpon maradhasson.

Ezt a forrást a Nemzetközi Valutaalap bocsáthatja Ukrajna rendelkezésére, amennyiben sikerül a pénzt időben összekalapoznia.

Kapcsolódó tartalom

Az IMF washingtoni ülésén Volodimir Zelenszkij is felszólalt, videókapcsolaton keresztül. Beszéde elején arra kérte a Valutaalap döntéshozóit, adózzanak egyperces néma tiszteletadással annak az ukrán katonának az emléke előtt, akit egy internetre feltöltött videó tanúsága szerint brutális kegyetlenséggel végeztek ki.

Az ukrán hadifoglyot Kijev szerint az orosz Wagner zsoldoshadsereg emberei fejezték le egy késsel.

„Minden alkalommal, amikor valami hasonlót tesznek, az ugyanúgy ledöbbent, mint amikor először láttam ilyet. De az oroszok atrocitásai nem válhatnak rutinná, nem maradhatnak megint, mint oly régóta büntetlenül” – hangsúlyozta az ukrán elnök, aki a bucsai mészárlásra is emlékeztette a hallgatóságát.

Az ukrán biztonsági szolgálatok nyomozást indítottak az ügyben, és nyomra vezetői díjat ajánlottak fel annak, aki információval szolgál a közösségi médiában még kedden megosztott videón szereplő emberek kilétéről.

Az orosz elnök szóvivője, Dimitrij Peszkov úgy reagált: a hamisítványok korában először is ellenőrizni kell, hogy a felvétel egyáltalán valódi-e.

Jevgenyij Prigozsin pedig kijelentette: semmilyen bizonyítékot nem talált arra nézve, hogy a videót Bahmut környékén vették volna fel, vagy hogy bármilyen módon köze lenne a Wagner harcosaihoz.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Ukrán katonák Sztugna harckocsielhárító irányítottrakéta-kilövő rendszer felállítására készülnek egységüknek az orosz erők által ostromlott kelet-ukrajnai Bahmut térségében lévő állásukban 2023. március 17-én (fotó: MTI/AP/Roman Csop).