Közel 250 kilométert tett meg a befagyott Bering-tengeren egy ausztrál juhászkutya

Az egyéves Nanuq, aki gazdáival Gambellben él, márciusban szökött meg a Szent Lőrinc-szigeti Savoongából, ahol a család látogatóban járt. Nanuq a család másik, Starlight nevű kutyájával együtt tűnt el. Starlight két és fél hét elteltével előkerült, de Nanuq nélkül – számolt be róla egy anchorage-i újság.

Újabb egy héttel később azonban a család arról értesült, hogy a 240 kilométerre fekvő Walesben, a befagyott Bering-tenger partján láttak egy Nanuqra hasonlító kutyát.

Mint Mandy Iworrigan, a kutya gazdája elmondta, amikor a közösségi médiában meglátta a képét, alig hitt a szemének. „Azt gondoltam: nem hiszem el. Ez a mi kutyánk. Mit keres Walesben?” – magyarázta.

4-11-23

This is Nanuq, he made it from Gambell to Wales ,over 150 miles over ice & polar bear 🐻‍❄️ territory – after a month Missing? Made it home! – Look for his “Allgood News story” tomorrow on Alaska’s News Source beginning on the CBS 5 at 4pm show. Amazing. NBC 2. ❤️🎉🙏 pic.twitter.com/kpG8rarqku

— Dave Allgood (@theallgoodnews) April 12, 2023