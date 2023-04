Szertatás után nyitottak tüzet a gyászolókra, egy ember életét vesztette

Egy ember meghalt, és legkevesebb hárman megsérültek, miután kedden lövöldözés tört ki egy washingtoni temetkezési vállalatnál.

A rendőrség közlése szerint a lövöldözés egy temetési szertartás után kezdődött, egy vagy több fegyveres tüzet nyitott a résztvevőkre.

A lövöldözés után az elkövetők elmenekültek a helyszínről.

One dead, three injured in shooting outside DC funeral home: cops https://t.co/lIcuYzYk40 pic.twitter.com/m1zW8VFEX4

— New York Post (@nypost) April 11, 2023