Pentagon-akták – nyugati országok különleges egységei is jelen lehetnek Ukrajnában

Az amerikai és NATO-tervekről közösségi média oldalakon kiszivárgott titkos dokumentumok egyik része arról tanúskodik, hogy számos nyugati ország különleges alakulatai tevékenykedhetnek Ukrajnában, melyek közül az Egyesült Királyság rendelkezhetett a legnagyobb kontingenssel.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, április elején több nagy közösségi platformon, köztük a Twitteren és a Telegramon jelentek meg az amerikai és NATO-tervekről szóló olyan dokumentumok, amelyek az ukrán haderő támogatásának, utánpótlásának és megerősítésének terveit részletezik, valamint ukrán és orosz háborús veszteségekről számolnak be.

Az amerikai védelmi minisztérium helyettes szóvivője a múlt héten közzétett közleményében azt írta, hogy a Pentagonnak tudomása van a közösségi médiában megjelentekről, és vizsgálja az ügyet, ugyanakkor Sabrina Singh a dokumentumok hitelességét illetően nem bocsátkozott részletekbe. John Kirby a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője hétfőn a dokumentumok hitelessége kapcsán nem nyilatkozott, azonban a médiát figyelmeztette, hogy a kiszivárgott anyagok eredetileg nem a nyilvánosság számára készültek.

Nyugati országok különleges alakulatai lehettek jelen Ukrajnában

A BBC szerdán közzétett cikkében arról számolt be, hogy az egyik akta tanúsága szerint az Egyesült Királyság egyike azon országoknak, amely különleges katonai erőkkel lehetett jelen Ukrajnában.

A március 23-án keltezett dokumentum továbbá arra is kitér, hogy az Egyesült Királyság ebben az időszakban a legnagyobb különleges erőkből álló kontingenssel rendelkezett, amely 50 főt jelent.

A NATO tagállamok közül számos ország csapatai is jelen voltak a háború sújtotta országban, Lettországból 17, Franciaországból 15, az Amerikai Egyesült Államok 14, Hollandiából pedig egy különleges alakulatnál szolgáló katona volt a lap szerint ukrán területen. Az iratok arról azonban nem adnak pontosabb információt, hogy ezen egységek hol állomásoztak, illetve hogy milyen tevékenységet végezhettek.

Az előbb említett alacsony létszám fix lehetett, és az alakulatok létszáma folyamatosan ingadozhatott, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a különleges erők kis létszámmal is rendkívül hatékonyan tudnak működni. A csapatok ukrajnai jelenlétét valószínűleg Moszkva is kihasználhatja, ugyanis az elmúlt hónapokban azzal érvelt, hogy nem csupán Ukrajnával száll szembe, hanem a NATO-val is – hangsúlyozta a BBC.

Brit védelmi minisztérium: pontatlanok az információk

A brit védelmi minisztérium az eset kapcsán nem nyilatkozott, azonban kedden a kiszivárgott aktákkal összefüggésben egy rövid közleményt osztottak meg Twitter-oldalukon, melyben kiemelték, a napvilágra került információk pontatlanok.

In response to the leak of alleged classified US information: pic.twitter.com/WWFLOhbeeU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2023

„Az állítólagos titkos amerikai aktákból kiszivárgott információk erősen pontatlanok lehetnek. Az olvasóknak óvatosnak kell lenniük, ha olyan állításokat vesznek készpénznek, amelyek alkalmasak a dezinformáció terjesztésére” – fogalmaztak.

Kiemelt kép: Nobel Sword-14 NATO nemzetközi különleges erők gyakorlata a szárazföldi erők kiképzőközpontjában, Olesznóban. (Fotó: Michal Fludra/NurPhoto/Getty Images)