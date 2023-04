Kanada újabb jelentős katonai támogatást ad Ukrajnának

Kanada 59 millió kanadai dollár (mintegy 15 milliárd forint) értékben újabb katonai segélyt ajánlott fel Ukrajnának – jelentette be Justin Trudeau miniszterelnök torontói sajtótájékoztatóján, Denisz Smihal ukrán kormányfő jelenlétében.

Közlése szerint a segélycsomag 21 ezer gépkarabélyt és 38 géppuskát, továbbá 2,4 millió lőszert is tartalmaz.

A két fél helyi idő szerint kedden aláírásával szentesítette a megújított szabadkereskedelmi megállapodását, valamint a kanadai Cameco és az ukrán Enerhoatom közötti uránszállítási szerződést. Ezenkívül egy olyan megállapodást is aláírtak, amely megkönnyíti az ukrán, illetve a kanadai fiatalok egymás országába történő utazását és az ottani munkavállalást.

Smihal Trudeau-val folytatott megbeszélését „gyümölcsözőnek” nevezte, és megjegyezte, hogy Kanada az öt legnagyobb támogatója Ukrajnának katonai vonatkozásban. Eddig már 8 milliárd kanadai dollárt kaptak pénzügyi vagy katonai támogatás és hitel formájában.

„Folytatni fogjuk Ukrajna támogatását mindabban, amire szüksége van, és mindaddig, amíg szüksége lesz rá”

– jelentette ki Trudeau.

Az ukrán származású Chrystia Freeland miniszterelnök-helyettes ugyancsak a sajtótájékoztatón megállapította: Ukrajna a „demokráciáért küzd”, s Kanada ezért eltökélt Ukrajna győzelemre segítésében.

Justin Trudeau azt is bejelentette, hogy 14 orosz személy és 34 intézmény ellen új szankciókat vezetnek be, továbbá 9 fehéroroszországi – a pénzügyi szektorhoz köthető – intézményt is felvettek a szankciós listára.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko