Ilyet ritkán látni: meglepő ok miatt kellett félbeszakítani az előadást – Videó!

A The Bodyguard című musical manchesteri előadásának két főszereplője bocsánatot kért a rajongóktól, miután a pénteki show-t két üvöltöző néző miatt idő előtt be kellett fejezni.

A főszerepet játszó Melody Thornton, a Pussycat Dolls egykori tagja Instagramján kommentálta az esetet, melynek során a Palace Theatre-ben bemutatott zenés darab utolsó tíz percét meg kellett szakítani, miután a közönség néhány tagja nem volt hajlandó ülve maradni, és nem fejezték be a hangos éneklést – számol be a BBC.

I’m new to the world of theatre. But sad and disappointed tonight at the state of some peoples arrogance and disrespect while at a show.

Completely ruined #TheBodyguard, singing over the actors, to the point of them cancelling the show & police being called 🤦‍♂️😢 #Manchester pic.twitter.com/6pacRPKdqs

— Karl Bradley (@KarlBradley_1) April 7, 2023