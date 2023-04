Elon Musk szerint Floki nevű kutyája a Twitter vezérigazgatója

A világ második leggazdagabb embere októberben vált a Twitter többségi tulajdonosává 44 milliárd dollárért, és azonnal átszervezésébe fogott. Első lépésben elbocsátotta a vállalat alkalmazottainak több mint felét, majd menesztette a teljes igazgatótanácsot, míg végül feloszlatta a vállalat biztonsági tanácsát, azóta egyszemélyben látja el a cég teljes igazgatását. Legújabb tervei között a cég kommunikációs részlegének megszüntetése is szerepel.

Az amerikai milliárdos a Twitter San Franciscó-i központjában adott interjú során az elbocsátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy azt „muszáj volt megtenni”, mert a költségek csökkentése nélkül csődbe ment volna a cég.

Azt is elmondta, hogy a cégnél jelenleg már nullszaldós eredménnyel számolnak a következő negyedévre, de az elmúlt egy év rendkívül nehéz és feszült volt.

Elismerte, hogy végül csak azért vásárolta meg a Twittert, mert egy bíró amúgy is erre kényszerítette volna.

Állítása szerint amióta megvásárolta a céget, kevesebb hamis információ terjed a platformon, és a nem valódi profilok felszámolásával párhuzamosan csökkentik az álhírek terjedését is.

Megerősítette a riporternek, hogy a Twitter megváltoztatja a BBC fiókjának újonnan hozzáadott címkéjét, így a „kormány által finanszírozott média” helyett „közpénzből finanszírozott” megjelölést kap a brit közszolgálati televízió fiókja.

Az interjú során a milliárdos többször is viccelődött azzal, hogy nem is ő a cég vezérigazgatója, hanem Floki nevű kutyája.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023