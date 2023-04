Az Egyesült Államok több mint 20 országban működő orosz érdekeltségek ellen hozott újabb szankciókat

Az Egyesült Államok szankciókat vezethet be Kína ellen, ha az segítséget nyújt az oroszoknak

Továbbra is Kína esetleges Oroszországnak nyújtott segítségére fókuszálnak az amerikaiak. Washington nem veszi félvállról a dolgot: most épp arról akarja meggyőzni partnereit, hogy járuljanak hozzá egy széles körű szankciós csomag létrehozásához Kína ellen. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen Kína a világgazdaság egy megkerülhetetlen szereplője, ráadásul sok országnak (például Németországnak) még az oroszok elleni szankciók is komolyan fájnak. Nem mellékes az ügy szempontjából, hogy míg az USA keményen nekiment diplomáciai eszközökkel, illetve gazdasági szankciókat fontolgat, addig Kína a háború egyéves évfordulójára 12 pontos béketervvel állt elő.

