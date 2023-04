Transznemű infuenszerrel reklámozott a sörmárka, fellázadtak a woke propaganda ellen a sörivók

Országszerte fellázadtak a fogyasztók az Egyesült Államokban a Bud Light sörmárka döntése ellen, amely a „woke-vonatra” felszállva egy transznemű influenszert kért fel márkanagykövetének és legújabb reklámarcának. Hiába számított korábban a Bud Light az ország legnépszerűbb sörmárkájának, a finoman szólva is megosztó lépés hatására termékeik eladásai drasztikus mértékben visszaestek.

Nemrégiben mi is írtunk arról, hogy a Nike nőknek készült sportruhákat reklámoz egy transznemű influenszerrel, Dylan Mulvaney-vel. A pipás logós sportszergyártó lépése is sokaknál kiverte a biztosítékot, többek közt olimpiai érmes korábbi úszónők is kifejezték nemtetszésüket, s volt, aki egyenesen bojkottra szólított fel a cég ellen.

Nos, most egy másik közelmúltbeli szponzoráció okozott országos botrányt az Egyesült Államokban, és ennek is Mulvaney a főszereplője. Április elején jelentette be a Bud Light sörmárka, hogy legújabb márkanagykövetének és reklámarcának kéri fel a 26 éves TikTok-sztárt, akinek 10,8 millió követője van a közösségi oldalon.

A lépés erős visszatetszést keltett egyesekben, a konzervatív politikai nézeteiről is ismert énekes, Kid Rock például egészen sajátos módját választotta a tiltakozásnak. Puskájával szitává lőtt néhány doboz Bud Light sört, a videót pedig posztolta az Instagramra, hozzáfűzve egy meglehetősen nyers, de félreérthetetlen üzenetet, ami tartalmazta a sommás véleményét az egész történetről:

Az átlagfogyasztók a fentinél kevésbé drasztikus, ám annál hatékonyabb módját választották, hogy megüzenjék a sörgyártónak, nem kérnek a woke propagandából. A pénztárcájukkal szavaztak, azaz inkább másfajta sört vettek, aminek hatására a Bud Light forgalma drasztikusan visszaesett.

„Azt hiszem, a társadalom időnként még megmutatja az erejét és jelzi a gyártócégeknek, hogy bizony még mindig a vásárló az úr” – nyilatkozta a Fox Businessnek Jeff Fitter, a Missouri állambeli Barnhart városában található Case & Bucks étterem és sportbár tulajdonosa. „A Bud Light annyira befogadó akart lenni, hogy közben kirekesztett mindenki mást, beleértve a saját megszokott vásárlóközönségét” – tette hozzá a bártulajdonos.

Fitter elmondta, hogy a Bud Lightot is gyártó Anheuser-Busch cég palackozott termékeinek az eladása 30 százalékkal esett vissza az üzletükben, míg ugyanennek a vállalatnak a csapolt söreiből 50 százalékkal kevesebbet adtak el az elmúlt hét folyamán.

A Fox Business cikkéből kiderült, hogy más vendéglátóhelyeken is hasonló a helyzet szerte az Egyesült Államokban.

A bostoni Braintree Brewhouse-ban például általában a rivális Miller Lite és Coors Light sörökből eladott egy sörre huszonöt Bud Light jut, most viszont a vendégek nem kérnek a Budból. „A korábbi Bud Light-fogyasztók nagyjából 80 százaléka inkább valami mást kért, a maradék 20 nem követi a közösségi médiát, vagy csak nem hallotta a híreket még” – fogalmazott Alex Kesaris, a söröző tulajdonosa.

Azt hihetnénk, hogy New York Hell’s Kitchen negyedében, amely híres meglehetősen aktív és pezsgő meleg közösségéről, esetleg más a helyzet, de erről szó sincs: azon a környéken a csapolt Bud Lightból 58 százalékkal, az üvegesből pedig 70 százalékkal fogyott kevesebb.

A Fox Businessnek nyilatkozó iparági szakértő is borzalmasnak nevezte a márka húzását, s felhozott egy példát Texasból, ahol a Bud Light egy száznál is több játékost megmozgató heti dartsligát szponzorál évek óta, és ezen az eseményen egy este átlagban 500 üveg sör fogyott. A legutóbbi fordulóban viszont a játékosok tiltakoztak a cég marketingpolitikája ellen, és mindössze négy üveget vettek az italból.

John Rieker, a Harpo’s Bar and Grill nevű vendéglátóhelyet üzemelteti a Missouri állambeli Chesterfieldben úgy fogalmazott, ezzel a lépéssel a Bud Light egy alig egyszázaléknyi töredékét próbálja megszólítani a lehetséges fogyasztóinak, miközben egy sokkal nagyobb vásárlótömeget egyértelműen elidegenít. Hozzátette, a cég óriásit bukhat, mivel úgy tűnik, hogy a vásárlók nem igazán vevők a progresszív propagandára.

Erre rímelnek Patrick Imig vendéglátóipari szakértő szavai is, aki azt mondta: „az emberek néha egyszerűen csak szeretnének meginni egy sört anélkül, hogy közben kioktassák őket társadalmi-politikai kérdésekről, vagy épp valakinek a szexuális orientációjáról.”

A cikk végén azt is megjegyzik, a Bud Light eladásai már évek óta visszaesést mutattak, ezzel a fiaskóval pedig könnyen lehet, hogy a márka hamarosan elveszíti korábbi piacvezető szerepét. A Fox Business egyébként megkereste az Anheuser-Bush vállalatot, hogy reagáljon az eseményekre, de nem kaptak választ az érdeklődésükre.

