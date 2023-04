Megették az ebédjüket, nem sokkal később a házaspár mindkét tagja elhunyt

Elhunyt egy idős házaspár Malajziában, miután tévedésből mérgező gömbhalat ettek ebédre. A nyolcvanas éveikben járó párt még aznap, március 25-én kórházba szállítottak, miután rosszul érezték magukat. Az asszony a kórházba vezető úton életét vesztette, férje hetekkel később, a kitartó orvosi kezelések ellenére szintén belehalt a mérgezésbe.

Elderly Couple Dies After Unknowingly Eating Poisonous Pufferfish for Lunch in Malaysia https://t.co/qldQY2cDrE

— People (@people) April 10, 2023