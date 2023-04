Horrorbaleset – meghalt a fának csapódó autó 19 éves utasa

Egy tinédzser meghalt, három másik utas pedig súlyosan megsérült egy autóbalesetben, amikor autójuk hirtelen egy fának ütközött a cheshire-i Nantwich felé vezető Whitchurch Road közelében.

A rendőrséget és a mentőket húsvét vasárnap este fél hét körül hívták ki a horrorisztikus baleset helyszínére.

Cheshire Police are now appealing for witnesses and anyone with dashcam or video footage following the fatal crash https://t.co/c94rUowmoe

