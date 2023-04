Az ukrán gabonaexport felfüggesztését szorgalmazzák a román szociáldemokraták

Vámot és mennyiségi korlátot javasol a kormány az ukrán gabonadömping megfékezésére

Újabb intézkedéseket vezet be a kormány az ukrán gabonadömping megfékezése érdekében. A nagy mennyiségben beérkezett termés ugyanis letörte a piaci árakat, óriási gondokat okozva ezzel a magyar gazdáknak. Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán azt írta: kezdeményezzük, hogy a szárazföldön érkező ukrán gabona és olajosnövény importra vezessék be újra a vámokat és a mennyiségi korlátokat. A kormány tovább erősíti az import termékek ellenőrzését is, külön figyelmet szentelve a tranzitszállítmányoknak, hogy azok valóban el is hagyják az országot.

