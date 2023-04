A Kamcsatka-félszigeten kitört vulkán gondot okozhat a légi közlekedésben

A KVERT elnevezésű tudományos csoport, amely a vulkánkitörésekre való reagálás szervezésével foglalkozik, közleményében arról számolt be, hogy hétfőn éjjel „erős, robbanásszerű kitörés” történt a Sivelucs vulkánon, amely Oroszország csendes-óceáni partvidékén, a Kamcsatka-félszigeten található. A robbanások mintegy tíz kilométeres magasságba lövelték ki a hamut.

Tíz kilométer magas hamu- és füstfelhőt okádott a levegőbe az oroszországi Kamcsatka-félszigeten lévő Bezimjannij-vulkán – számoltak be róla fotókat is megosztva orosz geológusok a hétvégén.

A vulkán aktivitása hatással lehet a nemzetközi és alacsonyan közlekedő légi járatokra – figyelmeztetett a KVERT. A geológusok szerint a vulkántól nagy hamufelhő sodródott 340 kilométerre észak-északnyugati és 240 kilométerre nyugat-délnyugati irányba.

A KVERT arra is felhívta a figyelmet, hogy bármikor várható akár 15 kilométer magas hamufelhő kilövellése is a vulkánból.

Az orosz hatóságok a legmagasabb, vörös veszélyességi fokozatot hirdették ki a légi közlekedésben.

A Kamcsatka-félsziget körülbelül 160 vulkánja közül csak mintegy két tucatnyi aktív. A 3283 méter magas Sivelucs a félsziget egyik legnagyobb, aktív vulkánja.

A félsziget vulkanikus régiója az UNESCO természeti világörökségi helyszínei között szerepel.

A hétvégén orosz geológusok a félsziget egy másik vulkánja, a Bezimjannij aktivitásáról is beszámoltak, amely szintén tíz kilométeres hamufelhőt lövellt ki magából.

