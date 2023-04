Új, leküzdhetetlennek tűnő ellenfelük akadt a katonáknak a fronton

Nemcsak egymással, hanem a zord időjárással is meg kell küzdeniük a katonáknak az orosz-ukrán fronton. A hideg, ködös és csapadékos időjárás miatt az arcvonal megmerevedett, az oroszok hosszú ideje nem értek el nagyobb eredményeket, az ukránok pedig tartalékolják az erejüket a tavaszi offenzívára. Közben egyre inkább úgy tűnik, hogy az oroszok és az ukránok is lőszerhiánnyal küzdenek.

Teljes menetfelszerelésben, a sárban szinte térdig süllyedve haladnak az ukrán katonák a lövészárkokban egy nemrég megjelent felvételen. A katonák szó szerint a sárban ülnek, a mozgásukat a csúszós agyag mellett az összegyűlt víz is nehezíti.

Elképesztő állapotok uralkodnak a fronton, a katonáknak nem csak az ellenséggel, hanem a hosszú ideje tartó hideg, csapadékos, ködös időjárással és a mocsárral is meg kell küzdeniük.

Közben a harcok is folytatódnak és sorban esnek el a katonák. Bahmut térségében az oroszok az utánpótlási vonalak elvágásán dolgoznak. A támadásokban rengetegen vesztik életüket, az ukrán hadsereg arról számolt be, hogy kitartanak, de nagyon nehéz a helyzet.

„Az orosz erők küszködnek az előrenyomulással Ukrajna egész területén”

Az oroszok napok óta nem hajtottak végre érdemi előrenyomulást, a támadások üteme csökken vagy stagnál – számolt be az amerikai Hadtudományi Intézet.

Az elemzés szerint az oroszok vagy a várható ukrán ellentámadásra készülnek és tartalékolnak, vagy pedig tüzérségi lőszerhiánnyal küzdenek.

Pedig januárban még az oroszok tagadták, hogy készlethiánnyal küzdenének, sőt a lőszergyártás fokozásáról számoltak be. Elemzők szerint, ha valóban lőszerhiány alakult ki az orosz oldalon, annak a pontatlan célzás és az lehet az oka, hogy a támadásokhoz rengeteg lövedéket használtak fel.

Az ukránok is kritikus lőszer-hiánnyal küzdhetnek és spórolniuk kell

– a Washington Post szerint, pedig korábban naponta 7700 lövedéket lőttek ki, vagyis 6 másodpercenként egyet. Az amerikai lap azt írta: azok a lövegek, amelyek egykor naponta 20–30 lövést adtak le, most jó ha napi 1–2 lövedéket lőnek ki.

Érkezik a nyugati utánpótlás, de Kijev nehéz helyzetben van

Közben sorra futnak be az Ukrajnának küldött nyugati fegyverszállítmányok is a frontra. A szlovák és lengyel Mig 29-es vadászgépek mellett megérkezett 18 Leopard2-es harckocsi és 40 könnyűpáncélos Németországból.

Nagy-Britannia is folytatja Ukrajna segítését. London Challenger 2-es harckocsikat biztosít és ukrán katonákat is kiképez ezek használatára, amellett, hogy szegényített urántartalmú lövedékeket is ad Ukrajnának.

Az elmúlt hetekben gyorsuló tempóban érkeztek a nyugati országokból a harckocsik, páncélozott járművek, légvédelmi eszközök és lőszerek Ukrajnába. A legtöbb fegyvert az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, Németország és Lengyelország szállítja a háborúban álló országnak. Elemzők szerint ezeket már a hamarosan következő ukrán offenzívában is bevetik.

Kijev nehéz helyzetben van, ugyanis egyszerre kell beosztania a tartalékait, és eredményeket felmutatni – erről néhány napja beszélt az Alapjogokért Központ szakértője az M1-en. Horváth József szerint a harci morál fenntartásához katonai sikerek kellenek.

„Mondjuk nem képesek egy olyan eredményt elérni, hogy az Azovi-tengerig el tudjanak jutni az ukrán katonák és ezáltal kettészakítsák a frontot, és szárazföldi összeköttetéssel meg tudjanak indulni, reményeik szerint a Krím-félsziget felé.

Ha ezt nem érik el akkor ez a tavaszi hadjárat nem fog túl sokat érni”

– fogalmazott.

A háború kiterjedését kockáztató nyugati politikusokkal szemben a magyar kormány álláspontja az, hogy minél előbb békére van szükség, mert csak így lehet elkerülni, hogy emberek haljanak meg.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: EPA/Oleg Petrasyuk)