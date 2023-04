Több tucat kínai katonai repülőgép hatolt be Tajvan légvédelmi zónájába

A közlemény szerint a gépek közül 39 átlépte a Kínát és Tajvant elválasztó Tajvani-szoros középvonalát, ezzel behatoltak a sziget légvédelmi zónájába.

Kína szombaton háromnapos hadgyakorlatot kezdett a Tajvani-szorosban, a Tajpejjel fennálló feszültségek közepette, miután a tajvani elnök, Caj Jing-ven az Egyesült Államokban találkozott az amerikai képviselőház elnökével, Kevin McCarthyval.

A CCTV kínai állami televízió hétfőn azt közölte, a hadgyakorlat során éles lőszerrel szimulálnak támadásokat Tajvan közelében.

Kína a saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, és vezetése korábban aláhúzta: ha kell, erővel gondoskodik az újraegyesítésről.

Ugyancsak hétfőn a japán védelmi minisztérium bejelentette, kínai repülőgép-hordozó műveleteket hajtott végre a hét végén a sziget délnyugati részén lévő Okinava-szigetcsoportnál.

Ministry of Defense of Taiwan

“Last day, we identified 11 warships and 70 military aircraft belonging to the Chinese army, which violated our water and air borders and are currently in our territory. pic.twitter.com/t2Wzt0RXx6

— Spriter (@Spriter99880) April 9, 2023