Szoros pórázon: Soros fia szinte állandó vendég a Fehér Házban

A Soros család befolyása a Fehér Ház politikájára még sosem volt erősebb: visszajáró vendég a Fehér Házban Soros György fia. Alexander Soros azóta kap rendszeres meghívást az Amerikai Egyesült Államok mindenkori elnökének lakó- és munkahelyére, amióta Joe Biden tölti be a tisztséget. A Fox News összeszámolta, hogy a spekuláns fia 2021 óta hány alkalommal lépte át a Fehér Ház küszöbét.

Visszajáró vendég a Fehér Házban Soros György fia

A liberális milliárdos, Soros György fia visszajáró vendég a Fehér Házban Joe Biden 2021-es hivatalba lépése óta. Az amerikai sajtó szerint Alexander Soros az édesapját képviseli ezeken a találkozókon. A Fox News konzervatív hírcsatorna információi szerint

Alexander Soros rendszeres vendég az elnöki rezidencián,

tavaly decemberben például a nemrégiben lemondott kabinetfőnök asszisztensével volt találkozója – hangzott el az M1 Híradójában.

Alexander jön és fotózkodik

A New York Post pedig arról számolt be, hogy Alexander Soros ugyanezen a napon egyike volt annak a 330 embernek, akik meghívást kaptak az Emmanuel Macron és felesége tiszteletére rendezett állami vacsorán. De többször találkozott például vezető tisztségviselőkkel, köztük Jonathan Finer helyettes nemzetbiztonsági tanácsadóval. A lapnak nyilatkozó Matt Palumbo – aki könyvet is írt a milliárdos oligarcha hálózatáról –, arra figyelmeztet, hogy

a Soros család befolyása a Fehér Ház politikájára még sosem volt erősebb.

Fox News úgy tudja: a spekuláns fia 2021 óta legalább 14-szer fordult meg a Fehér Házban.

Alexander Soros egyébként saját közösségi oldalán is gyakran elbüszkélkedik vele, ha vezető politikusokkal találkozik. Fotózkodott már Nancy Pelosi korábbi demokrata házelnökkel vagy éppen Barack Obama volt demokrata elnökkel is.

Sorosék támogatottja emelt vádat

Mint arra a Fox News is emlékeztetett, a Soros család az utóbbi időben akkor került ismét reflektorfénybe, miután kiderült, hogy a Donald Trump volt republikánus elnök ellen vádat emelő ügyészt legalább egymillió dollárral támogatták. Alvin Bragg a demokrata párt támogatásával került a kerületi ügyészi székbe 2021-ben.

A Magyar Nemzet korábban azt írta: Bragg kampányát Soros György idősebbik fia, Jonathan Soros és annak felesége, Jennifer Allan Soros is támogatta.

Sajtóhírek szerint Soros György az évek alatt

tetemes mennyiségű pénzt költött el arra, hogy az általa kijelölt és hozzá hűséges ügyészei nyerjenek a választásokon,

így az amerikai igazságszolgáltatás jelentős része felett az oligarcha rendelkezhet – erről is a Magyar Nemzet írt az egyik amerikai törvény- és rendpárti rendőrségi szakszervet jelentése alapján. Ebben az szerepel, hogy a spekuláns összesen 75 amerikai ügyész kampányára több mint 40 millió dollárt költött eddig.