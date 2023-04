Pentagon-dokumentumok: barátai és ellenségei után is kémkedik Washington

Megrázta az amerikai tisztviselőket a jelentés kiszivárgása – jelenti a CNN -, most attól tartanak, hogy

és a fontos külföldi kapcsolatokat.

Az amerikai tisztviselők szerint hitelesnek elismert dokumentumok némelyike feltárja, hogy az Egyesült Államok milyen mértékben hallgatja le kulcsfontosságú szövetségeseit, köztük Dél-Koreát, Izraelt és Ukrajnát is. Az is kiderül, hogy

főként a lehallgatott kommunikáció és emberi források révén. Ezeket a forrásokat most veszélybe sodorhatják a kiszivárogtatások, megszűnhetnek az említett hírszerzési „csatornák.”

Ukrajna máris módosította néhány katonai tervét a kiszivárogtatás miatt – mondta a CNN-nek egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz közel álló forrás.

A CNN összesen 53 kiszivárgott dokumentumot tekintett át, amelyek mindegyike február közepe és március eleje között készült. Az egyik aktából még az is kiderül, hogy Washington kémkedett Volodimir Zelenszkij után. Az ukrán elnök pedig február végén „javasolta, hogy pilóta nélküli légi járművekkel csapást mérjenek az oroszországi Rosztov területén lévő katonai célpontokra”, mivel Ukrajnának nincsenek olyan nagy hatótávolságú fegyverei, amelyekkel képesek lennének ilyen mélységben is támadni.

Egy másik dokumentum figyelemre méltó részletességgel ír le egy beszélgetést két magas rangú dél-koreai nemzetbiztonsági tisztviselő között az ország Nemzetbiztonsági Tanácsának egy amerikai lőszerkérelemmel kapcsolatos aggodalmairól. A tisztviselők attól tartottak, hogy a lőszerek szállítása, amelyeket Washington Ukrajnába küldött volna, megsértené az ázsiai ország azon politikáját, hogy nem nyújt fegyveres segítséget háborúban álló országoknak. A dokumentum szerint az egyik tisztviselő ekkor javaslatot tett arra, miként lehetne ezt megtenni a fenti elv megsértése nélkül – a lőszer Lengyelországnak történő eladásával.

Izraelről szóló hírszerzési jelentések is szerepelnek a dokumentumok között, melyek szerint a közel-keleti állam legfőbb hírszerző szerve,

Egy másik dokumentumból kiderül, mit gondolnak az Egyesült Államokban egyes európai országok azon szándékáról, hogy vadászgépeket adományoznának Ukrajnának. Az akta szerint február 23-án Bulgária kifejezte hajlandóságát arra, hogy MiG-29-es repülőgépekből álló flottáját Ukrajnának adományozza – ez a jelentés értékelése szerint „kihívás”, mivel

amelyekkel légtérrendészeti feladatait nem tudja teljesíteni egészen az amerikai gyártmányú F-16-osok leszállításáig, „ami viszont legalább egy év múlva következik be”.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy az Egyesült Államok képes volt a lehallgatásokkal információkat szerezni az orosz támadások célpontjainak tervezeteiről, egészen odáig, hogy az orosz erők pontosan milyen hőerőművekre, elektromos alállomásokra, vasúti és járműhidakra akartak csapást mérni Ukrajnán belül, és mikor.

NEW: Leaked documents show Ukrainians have suffered far more fatalities than reported & Russians have suffered far less. And allegedly reveal the 🇺🇸 military plans to put boots on the ground in 🇺🇦.

No wonder the Pentagon asked Elon to censor this leak. pic.twitter.com/pCExODdyey

— TexasLindsay™ (@TexasLindsay_) April 7, 2023