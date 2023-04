Lövések dördültek el a fiatalok között, a polgármester döntött

Brandon Scott nyári időszakra vonatkozó javaslata szerint a 14 évesek és annál fiatalabbak este 9-től, a 17 év alattiak pedig este 10-től nem mehetnének az utcára az elkövetkezendő hónapokban, emellett pedig nyári táborokat szerveznének számukra.

„Azt akarom, hogy mindenki világosan értsen: visszamegyünk a régi időkbe” – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy túl sokszor látott éjjelente fiatalokat otthonaiktól távol.

„Nemcsak arról van szó, hogy nem engedjük őket az utcára; támogatni fogjuk őket és vizsgáljuk, mi történik velük és családjaikkal” – jelentette ki.

Baltimore Mayor Brandon Scott is calling for a citywide curfew for minors this summer after a 14-year-old and a 16-year-old were injured while a large fight among minors broke out Sunday night near the Inner Harbor. https://t.co/kPlwm09lJo

— WJZ | CBS Baltimore (@wjz) April 10, 2023