Hátrapillantott a pilóta, amit látott, nem felejti el

Egy dél-afrikai pilótának kényszerleszállást kellett végrehajtania, miután észrevette, hogy egy másfél méter hosszú mérges kígyó lopakodott be a pilótafülkébe.

Snake on a plane 🐍

‘Listen the snake is inside the aircraft, it’s underneath my seat”

South African pilot, Rudolph Erasmus, noticed a deadly cobra under his seat and made a successful emergency landing.

✍️ https://t.co/IvJXMk4ntx pic.twitter.com/rZDpuX0d1i

— BBC News Africa (@BBCAfrica) April 6, 2023