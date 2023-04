Büntetéssel sújthatják az orosz sportolókat a németek

Az SPD-s politikus hétfői nyilatkozatában jelezte, a tiltás a vízumszabályoknak megfelelően érvényesülne.

„Azok az országok, ahol jelentős sporteseményeket szerveznek, nem tehetetlenek. A vízumkiadáson keresztül ellenőrizhető, hogy az oroszok szerepelhetnek-e. Németországban a nemzetközi versenyek rendezésekor ennek megfelelően tudunk cselekedni. Mindig világos állásponttal fogunk cselekedni” – fogalmazott a német belügyi tárca vezetője.

⚡️Germany may ban the entry of russian athletes, even if they are admitted to international competitions, says German Interior Minister Nancy Faeser.

According to her, to offer putin “a stage for propaganda would mean betraying all the values of sport”.

👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/O5hv8CkUrB

— FLASH (@Flash_news_ua) April 10, 2023