Repülőgépek és hajók szállták meg a tajvani-szorost, folytatódott Kína hadgyakorlata

A Közös Kard elnevezésű művelet – amelynek keretében egyebek között Tajvan bekerítését gyakorolják – hétfőig tart a kínai hadsereg közlése szerint. A hadgyakorlat keretében repülőgépeket és hajókat küldtek „a Tajvani-szoros tengeri területeire és légterébe, a szigettől északra, délre és keletre”.

A kínai média azt jelentette, hogy vasárnap precíziós légicsapásokat is gyakoroltak kijelölt célpontokra a szigeten és a környező vizeken.

Szintén kínai közlés szerint hétfőn a gyakorlat részeként éleslövészetet tartanak a Tajvannal szembeni kínai Fucsien tartomány partjainál.

Tajpej szerint a manőverek veszélyeztetik az ázsiai-csendes-óceáni térség stabilitását és biztonságát. A sziget védelmi hatóságai vasárnap közölték, hogy riadókészültségben tartják a légvédelmet, de nem szeretnék kiélezni a feszültséget.

Taiwan is currently surrounded by China’s 71 fighter jets, 9 destroyers and an aircraft carrier.

Joe Biden is the best thing that ever happened to Russia and China.

Elections have consequences.

Weak leadership has consequences. pic.twitter.com/Gi5MVF35WI

